«Бегите в укрытия»: регионы России вновь атаковали дроны и ракеты

Повреждены дома и авто. Жертв нет. Неспокойная обстановка сохраняется в Белгородской области. Как сообщило Минобороны РФ, утром сегодня в небе над областью средства противовоздушной обороны сбили управляемую ракету «Нептун-МД» и два дрона.