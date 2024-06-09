«Бегите в укрытия»: регионы России вновь атаковали дроны и ракеты

Повреждены дома и авто. Жертв нет. Неспокойная обстановка сохраняется в Белгородской области. Как сообщило Минобороны РФ, утром сегодня в небе над областью средства противовоздушной обороны сбили управляемую ракету «Нептун-МД» и два дрона.
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