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Албания — Испания, 24.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

Албания — Испания, 24.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

24 июня сборные Албании и Испании проведут матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024. Встреча группы B пройдет в Дюссельдорфе на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени.

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