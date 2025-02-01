Эксперт из Китая предрек рост цен в США из-за вводимых Трампом пошлин

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Тарифы, которые вводит президент США Дональд Трамп на импорт товаров из Китая и Мексики, приведут к росту потребительских цен для самих американцев, сказал китайский экономист Эндрю Люн в беседе с "Известиями".