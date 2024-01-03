Убит главный грузин ВСУ. Начались какие-то странные смерти наемников Украины

Liudmila Kosteley

СМЕРШ в ДЕЙСТВИИ. ЕЩЁ НАДО УБРАТЬ, ВСЕХ (ОСОБЕННО ПРАВИТЕЛЕЙ) которые призывают и ТОЛКАЮТ СВОЙ НАРОД НА ЭТИ ВОЙНЫ.ЭТО САМЫЕ ЗЛЫДНИ! Вот сейчас, почти ВСЕ знают, что НАТО и США собирают "мясо" для ПРОДОЛЖЕНИЯ ВОЙНЫ В ЕВРОПЕ. Уже набрали "новое мясо" и собирают ещё. Надо этих руководителей отправлять в АД, чтобы неповадно было остальным. Например: "ГОРЕЦ" целую страну уже пустил (за своё правление) не "мясо" и собираеться дальше запускать ВОЙНУ на КАВКАЗ! Мало ГРУЗИИ было в 2008 г.? И ГРУЗИЮ опять толкают.....