Абсолютный рейтинг
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Абсолютный рейтинг

20 755 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Zakharov
    Какой СМЕРШ,наших там и в помине нет,это "пауки в банке" поедают сами себя,особенно высокооплачиваемых уничтожают.Убит главный груз...
  • radiofree RF
    Ксения Анатольевна - это засланная ФCБ "казачка".Верите, что Собча...
  • Алина Белова
    Не смешите, дурочку  не  сделают  агентом, ведь она  может  такую  дурь  сотворить, что  мама,  не горюй. Не надо  во...Верите, что Собча...

Убит главный грузин ВСУ. Начались какие-то странные смерти наемников Украины

Убит главный грузин ВСУ. Начались какие-то странные смерти наемников Украины

Военнослужащие ВС России ликвидировали главу Грузинского легиона ВСУ Мамуку Мамулашвили. Как пишет Telegram-канал Readovka, командир грузинских наёмников устранён перед самым Новым годом, но известно об этом стало только сейчас.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Liudmila Kosteley
СМЕРШ в ДЕЙСТВИИ. ЕЩЁ НАДО УБРАТЬ, ВСЕХ (ОСОБЕННО ПРАВИТЕЛЕЙ) которые призывают и ТОЛКАЮТ СВОЙ НАРОД НА ЭТИ ВОЙНЫ.ЭТО САМЫЕ ЗЛЫДНИ! Вот сейчас, почти ВСЕ знают, что НАТО и США собирают &quot;мясо&quot; для ПРОДОЛЖЕНИЯ ВОЙНЫ В ЕВРОПЕ. Уже набрали &quot;новое мясо&quot; и собирают ещё. Надо этих руководителей отправлять в АД, чтобы неповадно было остальным. Например: &quot;ГОРЕЦ&quot; целую страну уже пустил (за своё правление) не &quot;мясо&quot; и собираеться дальше запускать ВОЙНУ на КАВКАЗ! Мало ГРУЗИИ было в 2008 г.? И ГРУЗИЮ опять толкают.....
Ответить
3 час.
Игорь Круглий
Людмила,  там и черта  рыжего улышешь.  Что не знаете,  что в глубинах  земной коры  идут  движения  мантии,  магмы,  пород  и так далек.  Вы чего  думаете  это  в тишине происходит?
Ответить
3 час.
Nikolay Zakharov
Какой СМЕРШ,наших там и в помине нет,это &quot;пауки в банке&quot; поедают сами себя,особенно высокооплачиваемых уничтожают.
Ответить
17 сек.

Картина дня

наверх