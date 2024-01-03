Военнослужащие ВС России ликвидировали главу Грузинского легиона ВСУ Мамуку Мамулашвили. Как пишет Telegram-канал Readovka, командир грузинских наёмников устранён перед самым Новым годом, но известно об этом стало только сейчас.
Убит главный грузин ВСУ. Начались какие-то странные смерти наемников Украины
Комментарии
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Liudmila Kosteley
СМЕРШ в ДЕЙСТВИИ. ЕЩЁ НАДО УБРАТЬ, ВСЕХ (ОСОБЕННО ПРАВИТЕЛЕЙ) которые призывают и ТОЛКАЮТ СВОЙ НАРОД НА ЭТИ ВОЙНЫ.ЭТО САМЫЕ ЗЛЫДНИ! Вот сейчас, почти ВСЕ знают, что НАТО и США собирают "мясо" для ПРОДОЛЖЕНИЯ ВОЙНЫ В ЕВРОПЕ. Уже набрали "новое мясо" и собирают ещё. Надо этих руководителей отправлять в АД, чтобы неповадно было остальным. Например: "ГОРЕЦ" целую страну уже пустил (за своё правление) не "мясо" и собираеться дальше запускать ВОЙНУ на КАВКАЗ! Мало ГРУЗИИ было в 2008 г.? И ГРУЗИЮ опять толкают.....
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3 час.
Игорь Круглий
Людмила, там и черта рыжего улышешь. Что не знаете, что в глубинах земной коры идут движения мантии, магмы, пород и так далек. Вы чего думаете это в тишине происходит?
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3 час.
Nikolay Zakharov
Какой СМЕРШ,наших там и в помине нет,это "пауки в банке" поедают сами себя,особенно высокооплачиваемых уничтожают.
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17 сек.
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