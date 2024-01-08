Филипп Киркоров решил помочь пострадавшим в Белгороде

киркоров. фото pulse.mail.ruФилипп Киркоров после двух концертов в Дубае сообщил публике, что пожертвует полученный гонорар за участие в «Новогодней маске» пострадавшим во время недавнего обстрела жителям Белгорода.
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