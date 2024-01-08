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Филипп Киркоров решил помочь пострадавшим в Белгороде

Филипп Киркоров решил помочь пострадавшим в Белгороде

киркоров. фото pulse.mail.ruФилипп Киркоров после двух концертов в Дубае сообщил публике, что пожертвует полученный гонорар за участие в «Новогодней маске» пострадавшим во время недавнего обстрела жителям Белгорода.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Непохоже что искренен .
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