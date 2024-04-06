На международной выставке в Москве представили туристический маршрут через Владимирскую область

В туристический маршрут включили 5 городов Владимирской области.В Москве на Международной туристической выставке "Интертурмаркет 2024" представили межрегиональный маршрут, в который входит Владимирская область.
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