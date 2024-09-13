Угроза из космоса: уфологи предупреждают о контактах с НЛО и разработали памятку на случай встречи с пришельцами Ольга Вайленко11 сентября 2024 года стало поворотным моментом в истории отношения человечества к теме неопознанных летающих объектов (НЛО) и инопланетных контактов.
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