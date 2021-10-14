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Олег Винник в пустом зрительном зале записал обращение к украинцам: "Олежа, спасибо тебе дорогой"

Олег Винник в пустом зрительном зале записал обращение к украинцам: "Олежа, спасибо тебе дорогой"

Украинский певец Олег Винник записал обращение к украинцам, пожелав всего хорошего в честь важного дня для всей страны - при этом артист находился в пустом зале.

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