В Хабаровске оглашен приговор обвиняемому в краже дорогостоящего комплекса для аэрофотосъемки

В ходе следствия установлено, что в середине октября прошлого года в вечернее время студенты одного из факультетов вуза приехали из Комсомольска-на-Амуре с профильного форума и разгружали на крыльце университета оборудование.
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