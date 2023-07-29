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Лыжероллеры. Чемпионат России. Воронин и Лукашова победили в коньковом спринте, Устюгов – 2-й

Лыжероллеры  Чемпионат России Ханты-Мансийск Спринт, свободный стиль Мужчины 1. Дмитрий Воронин 2. Сергей Устюгов 3.

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