В Белгороде возбудили уголовное дело из-за избиений прохожих бандой подростков

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве из-за избиений прохожих группой молодых людей.Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила, что правонарушителей выявили вследствие мониторинга сети Интернет.
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