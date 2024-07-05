Роспотребнадзор забил тревогу из-за распространения онкологии в Екатеринбурге

Заболеваемость онкологией в Екатеринбурге остается на высоком уровне. В 2023 году сохранилась выявляемость большого числа больных в 4-й стадии рака и снизился показатель пятилетней выживаемости, рассказала в ходе коллегии в мэрии города глава екатеринбургского отдела Роспотребнадзора Елена Потапкина.