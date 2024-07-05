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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Роспотребнадзор забил тревогу из-за распространения онкологии в Екатеринбурге

Заболеваемость онкологией в Екатеринбурге остается на высоком уровне. В 2023 году сохранилась выявляемость большого числа больных в 4-й стадии рака и снизился показатель пятилетней выживаемости, рассказала в ходе коллегии в мэрии города глава екатеринбургского отдела Роспотребнадзора Елена Потапкина.

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