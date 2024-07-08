Mazda отправила в отставку MX-5 со «старшим» двигателем

Филиал марки подтвердил, что в Европе больше не доступны версии с более мощным «атмосферником». Отныне Mazda MX-5 продаётся только с 1,5-литровым безнаддувным двигателем (132 силы, 152 Нм) и 6-ступенчатой «механикой», а единственным исключением является Великобритания.