Гросси: большое количество урана не означает наличия у Ирана ядерного оружия

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что накопление Ираном значительных запасов обогащенного урана не означает наличия у Тегерана ядерного оружия.
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