В Иркутской области полицейские провели для детей профилактическую акцию «Безопасный двор»

Сотрудники Госавтоинспекции, педагоги ЦРТДиЮ «Гармония», «Навигаторы детства», специалисты Центра поддержки общественных инициатив, представитель Общественного совета при УМВД России по Ангарскому городскому округу Татьяна Коркишко и представитель общественной организации напомнили ребятам о соблюдении безопасности в период летних каникул.
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