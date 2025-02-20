Карлсон забеспокоился из-за состояния Зеленского AlexCoderКарлсон забеспокоился из-за состояния Зеленского AlexCoder Журналист сделал важное заявление Американский журналист Такер Карлсон указал на странную деталь в состоянии главы киевского режима Владимира Зеленского.
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