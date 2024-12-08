В США оценили встречу Зеленского с Трампом и Макроном

Политика как она есть

На Западе предполагают, что встреча президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, а также избранного главы Белого дома Дональда Трампа могла подготовить планы по урегулированию украинского конфликта после вступления в должность нового президента США.