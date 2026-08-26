Либералы из ВШЭ утверждают, что в РФ уже до 90% школьников активно используют нейронки при обучении.Почти 90% старшеклассников пользуются ИИ«Почти 90% старшеклассников пользуются ИИ»: первое в России исследование ВШЭ показало, как нейросети захватили школыПервое масштабное исследование влияния искусственного интеллекта на школьное образование в России показало: нейросети стали повседневным инструментом для большинства учеников.