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Почти 90% старшеклассников пользуются ИИ

Почти 90% старшеклассников пользуются ИИ

Либералы из ВШЭ утверждают, что в РФ уже до 90% школьников активно используют нейронки при обучении.Почти 90% старшеклассников пользуются ИИ«Почти 90% старшеклассников пользуются ИИ»: первое в России исследование ВШЭ показало, как нейросети захватили школыПервое масштабное исследование влияния искусственного интеллекта на школьное образование в России показало: нейросети стали повседневным инструментом для большинства учеников.

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