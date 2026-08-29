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Царьград

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New York Times: Хегсет отказал в повышении 45 военных в 2026

New York Times: Хегсет отказал в повышении 45 военных в 2026

Пентагон исключил 45 военных из списков на повышение в 2026 году. Глава Пентагона Пит Хегсет принял решение, вероятно, из-за неприязни к связанным генералам.

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