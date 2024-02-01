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Очень точный признак, что замужняя женщина является легкодоступной

Легкодоступность современной женщины проявляется не в том, что она может быть готова вступать в случайные связи со всеми подряд, а в том, что она не может быть верной своему выбору, не способна хранить верность мужчине, а также не видит преград перед тем, чтобы совершенно спокойно менять одного ….

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