Очень точный признак, что замужняя женщина является легкодоступной

Легкодоступность современной женщины проявляется не в том, что она может быть готова вступать в случайные связи со всеми подряд, а в том, что она не может быть верной своему выбору, не способна хранить верность мужчине, а также не видит преград перед тем, чтобы совершенно спокойно менять одного ….