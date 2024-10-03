WSJ: Маск скрытно поддерживал Республиканскую партию еще до создания собственного фонда

В 2022 году он пожертвовал свыше 50 млн долларов на кампанию в колеблющихся штатах против демократов Американский предприниматель Илон Маск скрытно переводил республиканцам десятки миллионов долларов пожертвований еще до того, как публично заявил об открытии своего фонда поддержки этим летом, заявило издание Wall Street Journal с ссылкой на источники.