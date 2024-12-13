Камбоджа одобрила заход в свой порт американского военного судна

Одобрение на прибытие военного корабля ВМС США USS SAVANNAH (LCS 28) с экипажем из 103 человек в автономный порт Преах Сианук дало Министерство национальной обороны Камбоджи, 13 декабря сообщает Khmer Times.
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