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Армия России начала применять модернизированный снаряд «Краснополь»

Армия России начала применять модернизированный снаряд «Краснополь»

Российские войска начали применять в зоне спецоперации на Украине модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью, рассказали РИА Новости в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

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