«Дайте детям книги, и вы дадите им крылья»

Недавно в Кишиневе сразу на двух площадках прошли выставки работ известного молдавского художника-графика, заслуженного мастера искусств РМ Алексея Колыбняка, приуроченные к его славному 80-летнему юбилею.
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