В Москве посол Венесуэлы провел встречу с депутатами Госдумы РФ

Вопросы, касающиеся двусторонних отношений в парламентской сфере, обсудили посол Боливарианской Республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес и глава Группы парламентской дружбы Венесуэла-Россия в Госдуме Иван Мельников, 16 ноября сообщает VTV.