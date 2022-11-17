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В Москве посол Венесуэлы провел встречу с депутатами Госдумы РФ

В Москве посол Венесуэлы провел встречу с депутатами Госдумы РФ

Вопросы, касающиеся двусторонних отношений в парламентской сфере, обсудили посол Боливарианской Республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес и глава Группы парламентской дружбы Венесуэла-Россия в Госдуме Иван Мельников, 16 ноября сообщает VTV.

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