Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Германия официально ограбила Россию. Нам тоже есть чем ответить.

Германия официально ограбила Россию. Нам тоже есть чем ответить.

Завершается позорная эпопея с российским имуществом в Германии, которое немцы в "взяли в доверительное управление" или, по-простому, нагло отжали.

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Комментарии
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Владимир Ильин
Почему в статье не указано, кто изображён на фотографии? Она выполнена так, будто это два брата, даже руки держат одинаково.
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3 час.
Александр Симаков
Эти два брата  на фото руки держат не одинаково - мужик слева  в ухе ковыряется, второй сложил пальцы щепоткой. СБрат слева - Обиженная Ливерная Колбаса.  Пояснять Вам, кто  справа на фото даже как-то неловко.  Могут подумать,  что это я  в лесу живу, а не тот, кто задает такие вопросы.
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2 час.
Владимир Ильин
Могу с Вами не согласиться! У обеих персон причёски одинаковые, и галстуки одного цвета. И ни один из них в тексте не упоминается. Спрашивается, с какой стати приведено это изображение?
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1 час.

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