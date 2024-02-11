Германия официально ограбила Россию. Нам тоже есть чем ответить.

Владимир Ильин Почему в статье не указано, кто изображён на фотографии? Она выполнена так, будто это два брата, даже руки держат одинаково.

Александр Симаков Эти два брата на фото руки держат не одинаково - мужик слева в ухе ковыряется, второй сложил пальцы щепоткой. СБрат слева - Обиженная Ливерная Колбаса. Пояснять Вам, кто справа на фото даже как-то неловко. Могут подумать, что это я в лесу живу, а не тот, кто задает такие вопросы.