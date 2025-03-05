Три поселения Тюменского района остались без газа из-за аварии

Коммунальная авария оставила без газа три поселения в Тюменском муниципальном районе. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области 4 марта, речь идет о населенных пунктах Московского, Переваловского и Успенского поселении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии