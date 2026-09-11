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Белый дом подтвердил, что Россия приглашена на встречу G20 в США по энергетике

Белый дом подтвердил, что Россия приглашена на встречу G20 в США по энергетике

Соединенные Штаты пригласили Россию для участия во встрече министров энергетики Группы двадцати (G20), которая пройдет в Хьюстоне (штат Техас) на следующей неделе.

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