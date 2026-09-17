Что стало с таджиками, которые избили монтировкой полицейских в Краснодаре и забрали у них пистолет и ксиву

В тот день из УМВД по Краснодару была разослана ориентировка, содержание которой сразу привлекло внимание всех стражей порядка региона.
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Вот только Краснодарские полицейские больше чем другие, чаще пытаются подзаработать у народа - превышая свои полномочия! Поэтому появились сомнения!
Самая лучшая мера для такой среднеазиатской мрази - 9 граммов свинца в их дурную башку.
Департировать после тюрьмы ,а всех родственников депортировать немедленно!!!
Вопрос в другом, почему вооруженные полицейские не смогли оказать сопротивление бандитам, или их совсем не обучают методам задержания преступников и самообороны, а может у них здоровье этого сделать не позволяет? Зачем нужны такие полицейские которых самих надо охранять от преступников?!
Повесить выродков таджикских.
Надо было при задержании их расстрелять!!! Амеры не стали бы церемониться!!!
"Омск — это всероссийская кузница «незаменимых таджикских кадров». Именно здесь происходит небывалый по своим масштабам разгул этнической преступности, а криминальные сводки, приходящие из этого города, поражают своей жестокостью." - я живу в Омске, что то я не слышала и не видела такое.