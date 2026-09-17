Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Что стало с таджиками, которые избили монтировкой полицейских в Краснодаре и забрали у них пистолет и ксиву

Что стало с таджиками, которые избили монтировкой полицейских в Краснодаре и забрали у них пистолет и ксиву

  В тот день из УМВД по Краснодару была разослана ориентировка, содержание которой сразу привлекло внимание всех стражей порядка региона.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Морис Едроп
Морис Едроп

Вопрос в другом, почему вооруженные полицейские не смогли оказать сопротивление бандитам, или их совсем не обучают методам задержания преступников и самообороны, а может у них здоровье этого сделать не позволяет? Зачем нужны такие полицейские которых самих надо охранять от преступников?!

Профиль пользователя Лидия Андреева
Лидия Андреева

"Омск — это всероссийская кузница «незаменимых таджикских кадров». Именно здесь происходит небывалый по своим масштабам разгул этнической преступности, а криминальные сводки, приходящие из этого города, поражают своей жестокостью." - я живу в Омске, что то я не слышала и не видела такое.