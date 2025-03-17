Сегодня свой день рождения отмечает министр обороны Российской Федерации Андрей Рэмович Белоусов - человек, чья карьера является примером сочетания глубоких экономических знаний и стратегического мышления, сопряженных с искренней любовью к России.
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