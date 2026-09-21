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Татар-информ

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Искореженную кабину «КАМАЗа» подняли из воды в РТ, в ней был погибший водитель

Искореженную кабину «КАМАЗа» подняли из воды в РТ, в ней был погибший водитель

Искореженную кабину «КАМАЗа» подняли из воды в РТ, в ней был погибший водитель. Ранее сообщалось, что сегодня в Верхнеуслонском районе РТ самосвал «КамАЗ» снес ограждение паромной переправы и вылетел в Волгу.

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