Искореженную кабину «КАМАЗа» подняли из воды в РТ, в ней был погибший водитель. Ранее сообщалось, что сегодня в Верхнеуслонском районе РТ самосвал «КамАЗ» снес ограждение паромной переправы и вылетел в Волгу.
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