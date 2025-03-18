В России национализировали одного из крупнейших производителей свинца

Дальнегорский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций АО «Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл"» — одного из крупнейших производителей олова и свинца в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии