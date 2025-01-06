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Индзаги о поражении в финале Суперкубка: «Интер» должен был лучше контролировать игру при счете 2:0. Поздравляю «Милан», они не сдавались до конца»

«Нерадзурри» уступили «Милану» (3:2), упустив преимущество в 2 забитых мяча. – Прежде всего, поздравляю «Милан», они не сдавались до конца.

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