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Корнелия Манго о беременности при диабете: «Были эпизоды гипогликемии, что не очень хорошо для плода»

Корнелия Манго о беременности при диабете: «Были эпизоды гипогликемии, что не очень хорошо для плода»

В следующем году Корнелия Манго впервые станет мамой. Но беременность экс-«фабрикантки» протекает нелегко — у нее сахарный диабет.

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