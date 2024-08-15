Экипажи корабельных вертолетов Балтфлота отработали посадки на корабль

Посадки на палубу авианосного корабля отработали экипажи корабельных вертолетов морской авиации Балтийского флота, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России 15 августа на официальном интернет-портале.
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