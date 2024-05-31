В Новосибирске мамочка собрала на выпускной в детсаду 300 тысяч и сбежала

Очередную аферистку, которая объявила сбор на выпускной и испарилась, ищут в Новосибирске. Сибирячка, мать двоих детей по имени Кристина, завладела очень приличной суммой, но пока отдавать свои долги не спешит.
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