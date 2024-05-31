Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

85 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    🥵🤬🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️Три машины сгорел...
  • Eduard
    Сволочь фермерская!Медведя-убийцу за...
  • Eduard
    Сам фермер и виноват,он осел.А медведь не виноват,что есть хочет.Для животных нет магазинов.Животных вообще беречь надо!Медведя-убийцу за...

В Новосибирске мамочка собрала на выпускной в детсаду 300 тысяч и сбежала

В Новосибирске мамочка собрала на выпускной в детсаду 300 тысяч и сбежала

Очередную аферистку, которая объявила сбор на выпускной и испарилась, ищут в Новосибирске. Сибирячка, мать двоих детей по имени Кристина, завладела очень приличной суммой, но пока отдавать свои долги не спешит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх