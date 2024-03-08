Выявлено странное воздействие завтрака на привлекательность женщин и мужчин

Употребление мясного полноценного английского завтрака делает мужчин более привлекательными, в то время как богатые углеводами круассаны и кексы заставляют женщин казаться некрасивыми, утверждает исследование.
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