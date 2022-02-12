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Пахноцкая о снятии временного отстранения Валиевой: «Думаю, речь шла о том, что доза минимальна, других положительных проб не выявлено, а сама она – защищенная персона»

Экс-заместитель генерального директора РУСАДА, международный эксперт по антидопинговым вопросам Маргарита Пахноцкая ответила на вопросы по ситуации с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.

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