С начала года умерло 6,5 тысяч жителей Омска: названы округа, где это происходит чаще всего. Рождаемость в регионе по-прежнему почти в два раза ниже смертности.
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С начала года умерло 6,5 тысяч жителей Омска: названы округа, где это происходит чаще всего. Рождаемость в регионе по-прежнему почти в два раза ниже смертности.