Продать здание бывшего училища № 36 в очередной раз пытаются в Уссурийске

Продать здание бывшего училища № 36 в очередной раз пытаются в Уссурийске

В очередной раз краевое правительство пытается найти владельцев бывшему ПТУ № 36 в Уссурийске, точнее, зданию, простоявшим пустым с 2005 года.

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