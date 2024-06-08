Аналитик Бергман: США хотели, чтобы Европа тратила деньги на противостояние с РФ

США на протяжении десятилетий хотели, чтобы Европа тратила больше денег на противостояние с Россией. Конфликт на Украине сделал эту мечту реальностью, заявил американский аналитик Макс Бергман в интервью телеканалу CBS.
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