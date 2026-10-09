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Регионы России

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Кремль опроверг обсуждение СВО Путиным на саммите СНГ в Туркмении

Кремль опроверг обсуждение СВО Путиным на саммите СНГ в Туркмении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам 9 октября, что тема специальной военной операции (СВО) не поднималась в ходе встречи лидеров стран СНГ в Туркмении.

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