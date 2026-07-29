Стало известно, какие категории граждан освобождены от уплаты госпошлин

Госпошлину необходимо уплатить при подаче иска, оформлении наследства, регистрации имущества, замене паспорта, получении водительских прав и совершении нотариальных действий и других подобных процедур, напомнил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).