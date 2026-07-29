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Стало известно, какие категории граждан освобождены от уплаты госпошлин

Стало известно, какие категории граждан освобождены от уплаты госпошлин

Госпошлину необходимо уплатить при подаче иска, оформлении наследства, регистрации имущества, замене паспорта, получении водительских прав и совершении нотариальных действий и других подобных процедур, напомнил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).

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