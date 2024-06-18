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Фестиваль театров Дальнего Востока впервые пройдет на Сахалине

Фестиваль театров Дальнего Востока впервые пройдет на Сахалине

Впервые в Южно-Сахалинске проходит V "Фестиваль театров Дальнего Востока", который продлится до конца июня.

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