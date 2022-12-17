Деррику Роузу аплодировали стоя и скандировали MVP в момент появления на площадке в Чикаго

Деррику Роузу аплодировали стоя и скандировали MVP в момент появления на площадке в Чикаго

Разыгрывающий «Никс» Деррик Роуз был тепло встречен болельщиками в родном для него Чикаго. Зрители аплодировали стоя и скандировали MVP в момент появления экс-игрока «Буллс» на площадке на последних минутах матча.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх