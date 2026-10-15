Перебои с водоснабжением начались в четырех районах правобережной части Киева. Об этом 15 октября сообщил мэр города Виталий Кличко.
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