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Аргументы и Факты

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В США захоронят покойника, которого 128 лет назад превратили в мумию

В США захоронят покойника, которого 128 лет назад превратили в мумию

В американском Рединге (штат Пенсильвания) пройдет торжественное захоронение мумии, получившей название «Каменщик Вилли», которая пролежала в похоронном бюро 128 лет и стала за эти годы одной из главных достопримечательностей города.

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