В США захоронят покойника, которого 128 лет назад превратили в мумию

В американском Рединге (штат Пенсильвания) пройдет торжественное захоронение мумии, получившей название «Каменщик Вилли», которая пролежала в похоронном бюро 128 лет и стала за эти годы одной из главных достопримечательностей города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии