Автор: Сергей Иванов Никита Михалков новый выпуск авторской программы "Бесогон" посвятил очень деликатной теме.
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КАКАЯ ВЛАСТЬ, ТАКИЕ И МАГАЗИНЫ!
Государственный флаг Российской Федерации, а также Государственный герб Российской Федерации являются символами государственности.
За надругательство над Государственным флагом Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность. Объективная сторона преступления ... характеризуется активными действиями, свидетельствующими о неуважительном отношении к ним. Это может быть нанесение циничных надписей или рисунков, срывание флага или герба, сжигание их и т.п.
Санкции по статье 329 УК РФ предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 1 года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года.
Осталось доказать что коврик под ноги в цвета флага РФ является "символом". Или нужно что-то добавить в текст УК РФ. Как и в отношении нагрудных знаков (орденов и медалей).