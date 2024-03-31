Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: представлен рестайлинговый Mercedes-Benz G-Class, Kia EV9 стал победителем конкурса «Всемирный автомобиль года», Genesis показал большой электрокроссовер Neolun, самым мощным Land Rover Defender станет модель Octa, а Lanzante построит «самый безумный дрифт-кар на планете».