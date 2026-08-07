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«Филадельфия» официально представила Джейлена Брауна

Защитник Джейлен Браун в четверг был официально представлен в качестве игрока «Филадельфии». Звездный баскетболист позировал со своей новой джерси под 7-м номером, а также выступил перед журналистами.

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